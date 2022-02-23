РФС объявил главного арбитра дерби «Спартак» — ЦСКА в 19-туре РПЛ

Москва, 23 февраля. Российский футбольный союз (РФС) назначил Виталия Мешкова главным арбитром встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

Как отмечает пресс-служба РФС, помогать главному арбитру будут Дмитрий Сафьян и Арам Петросян, резервный судья — Антон Фролов. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Евгений Турбин и Антон Кобзев.

Столичное дерби состоится 26 февраля, старт встречи — в 19:00 по московскому времени.

После первого круга чемпионата России сезона-2021/22 турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», в активе сине-бело-голубых 38 набранных очков.

Напомним, во время зимней паузы тренерский штаб московского ЦСКА пополнил Василий Березуцкий. Главным тренером «армейцев» является его брат Алексей Березуцкий.