ДНР дает понять солдатам ВСУ, что им необязательно умирать за интересы олигархов. Об этом ФАН рассказал экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу.

«Возможно, мирно»

Вопрос границ ДНР и ЛНР в рамках Луганской и Донецкой областей может завершиться самостоятельно, возможно, мирно. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской народных республик может в этот период просто решиться самостоятельно, а каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным», — заявил Пушилин.

Сигнал ВСУ

Как отметил Алексей Албу, заявление Дениса Пушилина является сигналом всем украинским военнослужащим. Посыл главы ДНР вполне очевиден: солдаты ВСУ, которые находятся на позициях против своей воли и готовы сложить оружие, могут рассчитывать на поддержку со стороны народных республик.

«Мы знаем, что большинство солдат и офицеров украинской армии идейно не мотивированы. Они сражаются лишь подчиняясь военной дисциплине. Многие военнослужащие все громче возмущаются тем, что им приходится рисковать своими жизнями, спасая власть олигархов. Естественно, глава ДНР владеет ситуацией и знает о состоянии дел внутри наступательной группировки ВСУ, о настроениях среди военнослужащих. Считаю, что заявление Дениса Владимировича было адресовано как раз таким людям», — поделился своим видением ситуации Алексей Албу.

Федеральное агентство новостей /

Также, по мнению одесского экс-депутата, власти народных республик не заинтересованы в кровопролитии, а наоборот — в дипломатическом решении данного конфликта. Об этом неоднократно заявлялось на разных международных площадках на протяжении восьми лет.

«Инициативы народных республик, направленные на решения конфликта, всегда и без исключения носили мирный характер. Представители профильных ведомств неоднократно фиксировали нарушения режима перемирия со стороны Киева, выносили эти вопросы на обсуждение контактной группы. Однако наталкивались на полное нежелание решать проблему за столом переговоров. Такое отношение и саботаж переговорного процесса со стороны Украины привели к логическому его завершению», — резюмировал Алексей Албу.

С апреля 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия российского лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.