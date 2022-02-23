Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 18:41
18:40
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после драки двух школьниц в Балахне
18:40
Общество
Ученые Университета Эдинбурга заявили об образовании тромбов после вакцинации AstraZeneca
18:39
Общество
Врач Маччиоки предупредила о риске развития рака из-за недостатка сна
18:39
Политика
МИД Испании порекомендовал своим гражданам как можно быстрее покинуть Украину
18:39
Политика
Признанием Донбасса Россия запустила процесс разрушения Запада
18:38
Армия
НМ ДНР: ВСУ обстреляли трассу по направлению из Ясиноватой в Горловку
18:37
Армия
В районе аэропорта Донецка слышны взрывы
18:36
Происшествия
Сорвавшийся с фуры груз перекрыл движение на Дунайском проспекте
18:35
Политика
«Дончанам пора формировать погранвойска»: Михаил Тимошенко о ЛДНР и России
18:34
Общество
Кому может быть выгодна «смерть» королевы и почему эта новость появилась в США
Все новости

Украинский политик Албу оценил адресованный ВСУ сигнал от главы ДНР
Политика
Украинский политик Албу оценил адресованный ВСУ сигнал от главы ДНР
Федеральное агентство новостей  / 

ДНР дает понять солдатам ВСУ, что им необязательно умирать за интересы олигархов. Об этом ФАН рассказал экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу.

«Возможно, мирно»

Вопрос границ ДНР и ЛНР в рамках Луганской и Донецкой областей может завершиться самостоятельно, возможно, мирно. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Украинский политик Албу оценил адресованный ВСУ сигнал от главы ДНР
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской народных республик может в этот период просто решиться самостоятельно, а каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным», — заявил Пушилин.

Сигнал ВСУ

Как отметил Алексей Албу, заявление Дениса Пушилина является сигналом всем украинским военнослужащим. Посыл главы ДНР вполне очевиден: солдаты ВСУ, которые находятся на позициях против своей воли и готовы сложить оружие, могут рассчитывать на поддержку со стороны народных республик.

«Мы знаем, что большинство солдат и офицеров украинской армии идейно не мотивированы. Они сражаются лишь подчиняясь военной дисциплине. Многие военнослужащие все громче возмущаются тем, что им приходится рисковать своими жизнями, спасая власть олигархов. Естественно, глава ДНР владеет ситуацией и знает о состоянии дел внутри наступательной группировки ВСУ, о настроениях среди военнослужащих. Считаю, что заявление Дениса Владимировича было адресовано как раз таким людям», — поделился своим видением ситуации Алексей Албу.

Украинский политик Албу оценил адресованный ВСУ сигнал от главы ДНР
Федеральное агентство новостей /

Также, по мнению одесского экс-депутата, власти народных республик не заинтересованы в кровопролитии, а наоборот — в дипломатическом решении данного конфликта. Об этом неоднократно заявлялось на разных международных площадках на протяжении восьми лет.

«Инициативы народных республик, направленные на решения конфликта, всегда и без исключения носили мирный характер. Представители профильных ведомств неоднократно фиксировали нарушения режима перемирия со стороны Киева, выносили эти вопросы на обсуждение контактной группы. Однако наталкивались на полное нежелание решать проблему за столом переговоров. Такое отношение и саботаж переговорного процесса со стороны Украины привели к логическому его завершению», — резюмировал Алексей Албу.

С апреля 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия российского лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Украинский политик Албу оценил адресованный ВСУ сигнал от главы ДНР
днр донбасс украина лнр
Комментировать