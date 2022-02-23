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Евросоюз планирует внести Захарову в санкционный список против России

Политика
Евросоюз планирует внести Захарову в санкционный список против России
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 23 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова может попасть под санкции Евросоюза, которые Брюссель хочет ввести из-за признания ЛНР и ДНР.

Как пишет «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), если Захарову действительно включат в санкционный список, то она станет самым высокопоставленным дипломатом, в отношении которого введены подобного рода ограничения ЕС. Кроме того, в списке могут оказаться главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и журналист Владимир Соловьев.

Как отмечает политолог Олег Вербищев, вряд ли санкции нанесут Захаровой большой урон. В целом западные ограничения уже давно перестали пугать Россию, подчеркнул он.

«Тяжело найти такого же патриотичного человека, как Мария Захарова. И поэтому внесение ее в санкции Евросоюза — это лишь признание ее заслуг перед Россией. Больше никакого эффекта они не вызовут», — считает эксперт.

Ранее Захарова отметила, что с начала вооруженного конфликта на востоке Украины глава Европарламента Жозеп Боррель ни разу не опубликовал в соцсетях пост с поддержкой жителей Донбасса. В Twitter он лишь написал, что Правительство РФ после санкций не сможет поехать в Милан на шопинг и купить бриллианты в Антверпене.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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санкции россия захарова
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