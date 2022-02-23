Бойцы ВСУ 15 раз обстреляли территорию ЛНР за 2,5 часа

Луганск, 23 февраля. Территория Луганской Народной Республики оказалась под огнем военнослужащих Вооруженных сил Украины 15 раз за чуть более чем 2,5 часа, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По сообщению ведомства, в результате обстрела поселка Паньковка было повреждено домостроение.

Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Донбассе артиллерийские подразделения. В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские подразделения оснащены РСЗО «Град».