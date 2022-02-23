Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 17:13
17:11
Весь мир
В Иране отменили итоги голосования по законопроекту об усилении контроля над интернетом
17:09
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Защищавший Украину ветеран ВОВ из Дагестана назвал правильным решение о признании ДНР и ЛНР
17:08
Политика
Украинский политик Албу оценил адресованный ВСУ сигнал от главы ДНР
17:07
Происшествия
СКР установил причастность наемников из «Правого сектора» к преступлениям в Донбассе
17:05
Армия
Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон всегда «готов нанести удар» по российским интересам
17:04
Общество
Употребление орехов помогает снизить риск развития атеросклероза
17:03
Наука
Уфолог Уоринг нашел следы крушения НЛО на Южных Сандвичевых островах
17:02
Происшествия
Частный самолет Элтона Джона попал в сильный шторм по пути в США
17:00
Олимпийские игры 2022
Фигуристка Татьяна Навка назвала Камилу Валиеву «юной звездочкой»
17:00
Экономика
Жители Гонконга получат от властей по 1200 долларов для стимулирования потребления
Все новости

Бойцы ВСУ 15 раз обстреляли территорию ЛНР за 2,5 часа

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 16:21
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бойцы ВСУ 15 раз обстреляли территорию ЛНР за 2,5 часа
Федеральное агентство новостей

Луганск, 23 февраля. Территория Луганской Народной Республики оказалась под огнем военнослужащих Вооруженных сил Украины 15 раз за чуть более чем 2,5 часа, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По сообщению ведомства, в результате обстрела поселка Паньковка было повреждено домостроение.

Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Донбассе артиллерийские подразделения. В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские подразделения оснащены РСЗО «Град».

Вернуться назад
Все новости / Обострение ситуации в ДНР и ЛНР / Бойцы ВСУ 15 раз обстреляли территорию ЛНР за 2,5 часа
ЛНР всу обстрел
Комментировать