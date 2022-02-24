Насколько критичными оказались для России новые западные санкции

В США, кажется, определились с первым пакетом санкций в адрес России за признание ЛНР и ДНР. В частности, американский президент Джо Байден анонсировал блокирование размещения облигаций госдолга для нашей страны на американском и европейском финансовых рынках. Также санкции коснутся банков ВЭБ.РФ и «Промсвязьбанка». К слову, первый из них упоминается в американских черных списках уже несколько лет. И активно распродавал свои иностранные активы еще в 2018 году.

Что же касается «Промсвязьбанка», то его эксперты вообще называют «опорным банком», который осуществляет основные расчеты между российским государством и российским же оборонно-промышленным комплексом. Понятно, что это сугубо внутренний российский рынок, а потому, думается, для «Промсвязьбанка» новые внешние ограничения не столь критичны.

При этом, как указывает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин, даже эти меры не являются «абсолютным блоком». По словам эксперта:

«Совершенно спокойно, даже не меняя практически ничего, российские банки, попавшие под санкции, просто могут проводить свои расчеты посредством других российских контрагентов, под санкции не попавших. Установить, что расчеты производятся в пользу другого банка, при определенных условиях, если не будет явно афишировано и написано в соответствующих пояснительных полях и расчетах, — это почти нереально».

Куда серьезнее, на первый взгляд, звучат меры по ограничению России по работе с госдолгом на западных рынках. Но нюанс в том, что подобные блокировки против нашей страны были введены уже ранее, в 2019 году. Однако тогда речь шла о невозможности работать только в долларах, и Россия переключилась на евро. Сейчас речь идет о блокировке работы и с европейской валютой.

Впрочем, еще весной прошлого года, рассуждая о санкциях по госдолгу, финансовый эксперт БКС «Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечал:

«Финансовой стабильности санкции в отношении госдолга не угрожают, учитывая крайне низкий долг относительно накопленных ЗВР (золотовалютных резервов). Минфин России в таком случае будет полагаться на внутренних инвесторов для покрытия потребностей в финансировании дефицита бюджета, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки».

В общем, если максимально упрощать и переводить с экономического на русский, то у нас, во-первых, не настолько существенный госдолг, а во-вторых, наш национальный банковский сектор вполне может обеспечивать его обслуживание внутри страны.

О чем, к слову, говорят эксперты и по поводу последних инициатив Вашингтона. Так, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиции» Сергей Хестановотметил:

«Госдолг чувствителен к санкциям тогда, когда имеется заметный дефицит бюджета. Заметный — это существенно больше 3%. А у нас не только дефицита нет, у нас профицит. Поэтому ко всем санкциям, связанным с госдолгом, стоит относиться как к шуму ветра».

ФБА «Экономика сегодня» /

Понятно, что это наши отечественные экономисты, которых можно заподозрить в том, что они просто «успокаивают население». Однако непонимание того, почему санкции, анонсированные Байденом, настолько «нечеткие», выражают и представители западной, «заинтересованной» общественности.

Так, например, Эм-Джей Ли, корреспондент CNN в Белом доме, в недавнем эфире телеканала рассказал следующее:

«Эти санкции следуют в каком-то смысле волновой модели. Если Россия «вторгнется» дальше, ей будут грозить дополнительные санкции. Однако Белый дом сейчас ломает голову над следующим вопросом: на выполнение какой цели направлены эти санкции? Потому что, если помните, до сегодняшнего дня Белый дом утверждал, что эти санкции предназначены для сдерживания, указывая на то, что они не будут объявлять о них до тех пор, пока Россия действительно не «вторгнется» на Украину».

При этом стоит отметить, что в Вашингтоне грозная риторика в колоссальных санкционных масштабах продолжает звучать вполне уверенно. Так, президент Байден, рассказывая о новых ограничениях в адрес России, подчеркнул:

«Пока Россия думает над своим следующим ходом, мы готовим свой. Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит агрессию, в том числе в результате введения дополнительных санкций».

Впрочем, пока, как видно из всего вышеизложенного, «цена» за спасение граждан ЛДНР от физического уничтожения (а именно поэтому Россия и признала официально народные республики), на текущий момент не то чтобы была критично высока.

Что касается российской позиции, то ее выразил наш посол в США Анатолий Антонов. По его словам,

«В отношении России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций. Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство. Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен».

Что касается энергетических рынков, то речь идет, о том, что после признания Россией ЛНР и ДНР в Германии была приостановлена сертификация российского газопровода «Северный поток — 2». Более того, эта остановка, судя по всему, надолго. Поскольку стало известно, что немецкая страховая компания Munich Re отменила контракт по российскому трубопроводу. Ну а раз от своих обязательств отказываются «страховщики», то они явно видят в российском трубопроводе «непрофильный актив».

Впрочем, даже если «СП-2» не будет запущен в силу политизации Европой темы российского газа, стоит напомнить, что, помимо этого канала, у России есть и «СП-1», и «Ямал — Европа», и «Турецкий поток». Так что «Газпром» вполне в состоянии выполнить все свои контрактные обязательства перед Европой.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ну а что касается состояния рынка в связи с этими ограничениями, то его коротко, но емко охарактеризовал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев:

«Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!»

К слову, газ на европейских рынках вновь начал расти в цене, и на 23 февраля цена за тысячу кубометров превысила 960 долларов. Так что экономический прогноз Медведева вполне имеет все шансы на то, чтобы очень скоро стать объективной реальностью.

Если же говорить обо всех вышеизложенных и некоторых других санкционных инициативах, которые прозвучали от Запада за последние пару дней, то они действительно носят какой-то «робкий» и даже в некоторых случаях «косметический» характер. Особенно если сравнивать их с тоном заявлений последних месяцев о том, что новые санкции в адрес России в случае «вторжения» будут «невиданными», «всеобъемлющими», «беспрецедентно жесткими».

Здесь, конечно, можно предположить, что это только «первая волна», и дальше все будет куда масштабнее. Но, судя по комментариям российских экспертов и политиков, наша страна действительно готова к самым негативным сценариям на уровне конкретных схем и инструментов, дабы минимизировать для своей экономики последствия самых масштабных ограничительных мер.