Гендиректор ЦСКА отреагировал на решение США ввести санкции против клуба

Москва, 23 февраля. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на решение США ввести санкции против клуба. Глава организации подчеркнул, что новые реалии стали настоящей неожиданностью.

Роман Бабаев отметил, что спортсмены продолжают тренироваться и готовиться к новым соревнованиям. Он заявил, что российские юристы будут разбираться в сложившейся ситуации.

«Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что спорт должен находиться вне политики», — цитирует гендиректора клуба «Спорт-экспресс».

Введение нового пакета санкций Запада против России напрямую связано с конфликтом Украины с республиками Донбасса и признанием Москвой суверенитета ДНР и ЛНР. 21 февраля данное решение принял российский лидер Владимир Путин.

Минфин РФ совместно с Центробанком ранее пообещал принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности. Ведомство внимательно следит за экономической ситуацией в России после введения санкций.