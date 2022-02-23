Житель ямальского села Яр-Сале готов поселить у себя семью беженцев из Донбасса

Салехард, 23 февраля. Житель села Яр-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе пообещал оказать посильную помощь беженцам из Луганской и Донецкой народных республик.

Россиянин Виталий Тарлев выразил готовность принять у себя семью беженцев и таким образом помочь людям пережить тяжелые времена. Об этом сообщает издание «Север-Пресс».

«Я живу один, места в квартире достаточно. Если кто-то из эвакуированных решит приехать в Яр-Сале, я с удовольствием помогу освоиться, подыскать работу, обустроиться на новом месте», — рассказал ямалец.

По словам мужчины, он проникся тревожными событиями на Донбассе. Тарлев разместил свои данные на «Карте помощи» — сервисе, запущенном RT, который помогает беженцам найти себе временное жилье.

Prt Scr dom.rt.com /

На данный момент ресурс уже собрал более 400 приглашений от неравнодушных россиян. А первым в ЯНАО стал именно отзыв Виталия Тарлева из Яр-Сале.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее выразила благодарность властям Ростовской области за помощь с беженцами из республик Донбасса. По ее словам, регион стал своеобразным методическим центром.