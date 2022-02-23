Обострение ситуации в Донбассе приведет к росту мировых цен на продукты

Москва, 23 февраля. Обострение ситуации в Донбассе может привести к росту стоимости продуктов во всем мире. Это связано с тем, что импортерам придется искать новые пути доставки товаров из-за конфликта на Украине и возможных санкций против РФ, сообщает Forbes со ссылкой на Reuters.

Россия и Украина являются крупными производителями зерновых культур. На эти страны приходится 80% мирового экспорта подсолнечного масла, 29% пшеницы и 19% кукурузы. Если они продолжат конфликтовать из-за Донбасса, покупатели пшеницы, подсолнечного масла и кукурузы начнут искать других поставщиков. Это вызовет рост цен во всем мире.

Обострение ситуации на Украине может привести к проблемам с поставками продовольствия, поскольку корабли начнут опасаться заходить в Черное море. В 2021 году 70% российского экспорта пшеницы поступало на Ближний Восток и в Африку.

Мировые цены на продовольствие уже достигли 10-летнего максимума. Кроме того, растут цены на нефть и удобрения.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. Это вызвало негативную реакцию Запада и Украины. Некоторые страны ввели антироссийские санкции.

Эксперты считают, что цены на продукты в России в этом году могут вырасти на 15%. Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ предупредил россиян, что продукты будут дорожать постепенно в течение года.