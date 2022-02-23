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Российское посольство спустило флаги на Украине

Политика
Российское посольство спустило флаги на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 февраля. Посольство России на Украине сняло государственный флаг. Об этом рассказали журналисты.

В Сети появилось соответствующее видео. На нем запечатлели, как с дипмиссии спускают российский госсимвол.

Ранее политолог Владимир Киреев не исключил применения методов холодной войны против России. Это могут быть провокации, похищения, теракты и запуск кампаний по дезинформации, убежден эксперт. Поэтому решение МИД РФ эвакуировать своих дипломатов из Киева является своевременным. Нельзя исключать никаких вариантов, сотрудников посольства могут использовать в качестве заложников или живых мишеней, добавил Владимир Киреев.

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