Российское посольство спустило флаги на Украине

Киев, 23 февраля. Посольство России на Украине сняло государственный флаг. Об этом рассказали журналисты.

В Сети появилось соответствующее видео. На нем запечатлели, как с дипмиссии спускают российский госсимвол.

Ранее политолог Владимир Киреев не исключил применения методов холодной войны против России. Это могут быть провокации, похищения, теракты и запуск кампаний по дезинформации, убежден эксперт. Поэтому решение МИД РФ эвакуировать своих дипломатов из Киева является своевременным. Нельзя исключать никаких вариантов, сотрудников посольства могут использовать в качестве заложников или живых мишеней, добавил Владимир Киреев.