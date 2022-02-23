Трибуны на стыковых матчах сборной России будут заполнены на 70%

Москва, 23 февраля. Роспотребнадзор согласовал проведение матчей сборной России на столичном стадионе «Динамо» в марте с посещаемостью не более 70% зрителей, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

По имеющимся сведениям, для доступа на трибуны зрителям необходимо иметь QR-код. Продажа билетов стартует в пятницу, 25 февраля, сообщает «Вечерняя Москва».

«Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены», — следует из сообщения.

Напомним, стыковой матч квалификации на катарский ЧМ-2022 между сборными России и Польши ранее должен был пройти в «Лужниках». Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки было принято решение о переносе игры на стадион «Динамо». В случае победы команда Валерия Карпина сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.