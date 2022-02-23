The Wall Street Journal: Шойгу может оказаться в санкционных списках ЕС

Вашингтон, 23 февраля. Европейский союз собирается внести министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в санкционные списки, сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Стоит отметить, что Брюссель уже принял решение о вводе ограничений в отношении депутатов Государственной думы, которые поддержали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Однако президента России Владимира Путина европейские политики в списки заносить не рискнули.

Ранее Министерство иностранных дел Китая раскритиковало ввод односторонних санкций в отношении Москвы. Вместе с тем дипломаты назвали подобные шаги незаконными.