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The Wall Street Journal: Шойгу может оказаться в санкционных списках ЕС

Политика
The Wall Street Journal: Шойгу может оказаться в санкционных списках ЕС
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Вашингтон, 23 февраля. Европейский союз собирается внести министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в санкционные списки, сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Стоит отметить, что Брюссель уже принял решение о вводе ограничений в отношении депутатов Государственной думы, которые поддержали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Однако президента России Владимира Путина европейские политики в списки заносить не рискнули.

Ранее Министерство иностранных дел Китая раскритиковало ввод односторонних санкций в отношении Москвы. Вместе с тем дипломаты назвали подобные шаги незаконными.

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