МИД РФ призвал ООН следовать основным принципам Организации по ситуации вокруг Украины

Москва, 23 февраля. Министерство иностранных дел России прокомментировало высказывания генсека ООН Антониу Гутерреша в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины являются весьма далекими от реальности, так как с 2014 года никто на Западе не вспоминал о простых гражданах Донбасса, а также не следовал основным принципам Устава ООН.

«Где были последние восемь лет все эти деятели, когда пришедший к власти в результате госпереворота киевский режим вел против своих граждан карательную военную операцию, жертвами которой стали четырнадцать тысяч гражданских лиц?» — указывается в сообщении МИД.

Ведомство напомнило, что президент Владимир Зеленский согласовал транспортную и экономическую блокаду ЛНР и ДНР, были прекращены выплаты пенсий и социальных пособий всем жителям Донбасса, которых политик называл «особями, которые должны убраться с Украины».

«Такие действия имеют все признаки геноцида. Генеральному секретарю ООН следовало все эти годы требовать от Киева выполнения Минских соглашений, прежде всего путем налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском», — подчеркнули в МИД.

Ведомство призвало Гутерреша и его сотрудников строго следовать единогласно одобренным Генассамблеей ООН принципам. Ранее генсек Организации высказался о ситуации в Донбассе. По его словам, происходящее в ЛНР и ДНР не является геноцидом.