Минфин России рассказал, какие меры помогут стабилизации рынка госдолга

Москва, 23 февраля. Министерство финансов РФ для укрепления финансовой стабильности на фоне санкций США будет принимать решения о выпуске облигаций федерального займа (ОФЗ) с учетом рыночной конъюнктуры. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время Минфин будет размещать только новые выпуски гособлигаций для сокращения риска вынужденных их продаж нерезидентами. Крупный размер временно свободных средств на едином казначейском счете (свыше 4,5 трлн руб. при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях — 2,2 трлн руб.) дает возможность гибко подходить к графику размещений, отмечается в сообщении.

Запад ввел новые антироссийские санкции из-за признания ДНР и ЛНР. Под ограничения попали ряд российских политиков и бизнесменов, пять банков, а также приостановилась сертификация проекта «Северный поток — 2».

Фондовый рынок США может просесть из-за эскалации на Украине. Об этом предупредили аналитики Goldman Sachs.