Киев, 23 февраля. Россия в случае начала боевых действий может уничтожить украинские арсеналы с оружием и базы хранения техники ВСУ, заявил бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Турчинов в интервью журналистам пожаловался на очевидное превосходство ВКС РФ над ВСУ. По его словам, российская боевая авиация оснащена современными ракетами, о которых Киев может только мечтать. Он подчеркнул, что ракетная программа на Украине фактически не финансировалась.

«Безусловно, они попробуют нанести удары, когда начнется реальное обострение, по нашим базам хранения военной техники, по нашим арсеналам и складам», — сказал экс-секретарь СНБО.

Он опасается уничтожения украинских складов с оружием, поэтому считает необходимым «рассредоточить боеприпасы и технику». Турчинов убежден, что Киев будет обречен на поражение, если по местам их хранения будут нанесены удары.

«Мы не можем позволить, чтобы потом (президент Украины Владимир) Зеленский вышел и сказал: "Извините, нам нечем воевать, они взорвали наши арсеналы и склады". Это реальная опасность, это нужно делать немедленно», — подытожил Турчинов.

В России неоднократно говорили, что страна не собирается ни на кого нападать. В МИД РФ раскритиковали заявления некоторых западных государств о якобы готовящемся российском «вторжении». Самые громкие фейки на эту тему распространяют США, передает «Царьград».