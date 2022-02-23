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Аналитик Охрименко подтвердил возможность Зеленского наказать националистов на Украине

Политика
Аналитик Охрименко подтвердил возможность Зеленского наказать националистов на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 23 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский располагает шансами, чтобы привлечь к ответственности местных радикалов, сообщил аналитик Александр Охрименко.

Эксперт поделился мнением в эфире медиацентра «Патриот». В студии обсуждалась реакция Киева на признание Москвой Луганской и Донецкой народных республик. У президента Украинского аналитического центра поинтересовались, как он относится к призыву российского лидера Владимира Путина наказать националистов в соседней стране.

Аналитик Охрименко подтвердил возможность Зеленского наказать националистов на Украине
ФБА «Экономика сегодня» /

«В данном случае действительно можно наказать виновных, которые привели к этим последствиям. Я конечно не могу ответить за Зеленского, тем более за его полицию, сделают ли они, но такая возможность у него сейчас есть. И если сейчас пройдет зачистка, то я думаю, общество ее поддержит, в том числе зачистку таких радикальных элементов, общество поддержит, однозначно», — подчеркнул Александр Охрименко.

Ранее одесситка Алла Коршунова рассказала об усталости жителей Донбасса от террора украинских националистов. Поэтому решение Владимира Путина признать Луганскую и Донецкую народные республики действительно смелое, уверена украинка.

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украина зеленский охрименко
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