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Инвестор Исаков назвал 4 компании, акции которых можно выгодно купить прямо сейчас

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 15:52
Экономика
Инвестор Исаков назвал 4 компании, акции которых можно выгодно купить прямо сейчас
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Москва, 23 февраля. Геополитические изменения влияют на ситуацию на биржевом рынке. Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков считает, что динамика российских индексов и стоимости валюты сейчас сильно зависят от того, как инвесторы воспринимают ситуацию, сообщает «Прайм».

Ситуация, связанная с Украиной, повлияла на падение российских акций. Некоторые участники рынка опасаются дальнейшего снижения котировок и готовы продавать активы, забыв про возможную доходность.

«Другие участники рынка рационально оценивают перспективы российских активов и готовы покупать на текущих уровнях, однако делают это не слишком агрессивно, также понимая возможность дальнейшего краткосрочного снижения котировок», — рассказал Исаков.

Эмоциональные участники рынка могут выиграть в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной победа всегда достается тем, кто мыслит рационально.

Исаков уверен, что на российские активы в ближайшее время будет влиять геополитика. Он уверен, что некоторые инвесторы воспользуются возможностью выгодно купить российские акции в надежде на их рост.

Исаков полагает, что акции «Газпрома» — выгодное вложение. Стоимость газа в Европе будет только расти. Сбербанк является сильной компанией, так что возможен рост дивидендной доходности акций. Инвестиционная привлекательность ВТБ растет с 2020 года, а «Яндекс» — это одна из наиболее быстро растущих компаний в РФ.

Аналитики Bloomberg считают, что скоро может начаться рост китайских акций. Они не только отыграют январское падение, но и поднимутся в цене.

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