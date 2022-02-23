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Курс доллара превысил 80 рублей на торгах Мосбиржи

Экономика
Курс доллара превысил 80 рублей на торгах Мосбиржи
pixabay.com/PD

Москва, 23 февраля. Российская валюта ослабевает к доллару и евро в ходе торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Американская и европейская валюты торгуются выше 80 и 90,7 руб. соответственно. Тем самым, рубль демонстрирует падение более чем на 1,4%, указывает статистика торгов.

Позиции российской валюты ослабевают на фоне западных санкций против РФ из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Вашингтон заявил о санкциях против госдолга России, института развития ВЭБ и Промсвязьбанка. Кроме того, допускается полная остановка запуска трубопровода «Северный поток — 2».

Состояние 23 богатейших россиян в связи с эскалацией ситуации в Донбассе сократилось на 32 млрд долларов — до 343 млрд долларов. На это указывают данные Bloomberg Billionaires Index.

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доллар торги курс рубля
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