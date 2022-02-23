Рост выручки Virgin Galactic составил за год почти 1300%

Мохаве, 23 февраля. Выручка Virgin Galactic увеличилась по итогам 2021 года на 1283%. Такие данные содержатся в отчете американской компании.

За весь минувший год показатель составлял 238 тыс. долларов. При этом чистый убыток снизился и по итогам года достиг 352,9 млн долларов — это меньше на 45,3% по сравнению с 2020 годом.

В компании спрогнозировали, что в первом квартале 2022 года свободный денежный поток будет отрицательным, от 75 млн до 85 млн долларов.

Virgin Galactic — американская компания, входящая в Virgin Group. Она планирует организовывать туристические суборбитальные космические полеты и запуски небольших искусственных спутников. В будущем фирма намерена предложить своим клиентам также орбитальные полеты.

C 16 февраля компания начала продавать билеты на суборбитальные полеты. Стоимость полета составляет 450 тыс. долларов.