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Лыжница Степанова считает, что Ившин может стать новым Большуновым

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 15:45
Спорт
Лыжница Степанова считает, что Ившин может стать новым Большуновым
Global Look Press  /  Marius Simensen/Keystone Press Agency

Москва, 23 февраля. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова оценила шансы российских лыжников пойти по пути трехкратного обладателя золота пекинских игр Александра Большунова.

В беседе с журналистами спортсменка отметила Александра Ившина, ставшего чемпионом мира по результатам масс-старта свободным стилем среди юниоров.

«Сейчас нужно обратить внимание на всю четверку ребят-юниоров, которые только что выиграли гонку на 30 км. Каждый может стать большим чемпионом, но у Ившина самый большой шанс стать новым Большуновым. Такой же шанс есть сразу у нескольких девушек, но здесь я бы не хотела выделять кого-то лично, чтобы никого обидеть», — передает слова Степановой «Чемпионат».

Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом после завоевания сразу трех золотых медалей в ходе зимних Игр в Пекине. В копилку сборной России он также принес одну серебряную и одну бронзовую награду.

Ранее 25-летний спортсмен рассказал, как супруга Анна Жеребятьева встретила его после триумфа на Олимпийских играх — 2022. Девушка подготовила в гостиной полноразмерную картонную фигуру лыжника в олимпийском снаряжении.

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степанова большунов ившин
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