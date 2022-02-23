Юрист Иван Соловьев: Москва раздосадовала Вашингтон и обнажила проблемы Брюсселя

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев в комментарии ФАН поделился мнением насчет того, как США используют Украину в своих целях.

Если честно, раньше считал европейских политиков и экспертов несколько более умными и сдержанными людьми. С американскими парнями и девчатами все уже давно было понятно. Мир для кого-то из них заканчивается за пределами городка, где они проживают, для кого-то — на границе штата, ну а кто-то в состоянии мыслить «глобально» — масштабами своей страны. А то, что дальше, там, за океаном — вообще какое-то мифическое тридевятое царство для них.

Как выгоднее прикупить сковородку или телевизор на распродаже, американцы прекрасно знают — они чуют, когда можно нажиться, это у них в крови. Поэтому Минские соглашения были уж очень им выгодны. В Вашингтоне знали, что ни один украинский президент не возьмется за реализацию ни одного пункта этого международного договора. Ибо такие действия означали бы для него в ближайшее время перспективу быть закиданным тухлыми яйцами и облитым зеленкой, штурм кабинета, раскиданные бумажки и фотографии со стола, и, в лучшем случае, эвакуация в сопредельный субъект Российской Федерации. (Почему-то они все к нам норовят убежать...)

И вот, пока все рассуждали про то, что Минские соглашения надо бы выполнять, практичные американцы почти восемь лет осваивали Украину, получая по дешевке все, что хотели. И такая ситуация Вашингтону была очень даже выгодна. Пока Германия и Франция с умным видом говорили про минские договоренности, США просто забрали себе почти все, что есть на Украине. И поскольку «почти» — это не все, то с удовольствием поварили бы этот кисель еще лет восемь. А что? Скидки-то идут, да какие! Да и мародерство с коррупцией никто не отменял.

Федеральное агентство новостей /

Пожалуй, Украина стала для американцев самым большим и удачным политическим дисконтом в 21 веке. А тут Россия взяла да и выплюнула эту американскую bubble gum. Вкус вышел весь, да и жевать противно стало. Конечно, Америке теперь надо будет как-то держать лицо: то, что потырено и отнято, понятно — уже промотано. А вот с планами на будущее придется быть внимательнее. Вдруг на Украине поймут, что это именно американский патронат и внешнее управление Соединенных Штатов привели к тому, что Украина потеряла очередные территории? Ведь любому нормальному, подчеркну, нормальному человеку, это очевидно и абсолютно понятно.

Вели бы киевские власти себя нормально — были бы в своих границах, и не бедствовали бы там простые люди. Вот и получается, что просчитали все именно американцы. Что касается украинцев — увы, складывается такое впечатление, что большинство из них дальше своего сегодняшнего обеда ничего не планируют.

Брюссель получил очередной щелчок по носу от старшего заокеанского товарища. Ведь истеблишменту США на все эти контуры и стандарты европейской безопасности на самом деле просто плевать. Как это не видят в Европе — непонятно. А, может, и видят, но помалкивают? Не всем же нравится сильная Россия, не все хотят воспринимать нас как равноправного партнера. Но что делать, паттерны из прошлого и необходимость закупать энергоресурсы вынуждают общаться с Москвой и учитывать ее интересы. Это вам не эшелоны с награбленным добром и русским черноземом на Запад отправлять...

В целом, хорошо, что процесс пошел. Всем пришлось слезть с забора и заняться конкретными делами. А вот у кого это лучше получится, посмотрим.