Байдену надо менять пластинку: политолог Рогулев о том, почему президент США не на коне

Информационные ленты заполнены новостями о том, что Запад вводит санкции против России, решение о признании нашей страной ЛДНР там не нашло поддержки. При этом бывший президент США Дональд Трамп назвал действия Путина гениальными. Но чего дальше ждать от Америки? Какие шаги будут предприниматься? Об этом в интервью ФАН рассказал политолог Юрий Рогулев. Он отметил, что многие мировые лидеры сейчас выбрали выжидательную позицию. Это делать нужно и нашей стороне.

«Готовилась встреча Лаврова и Блинкена, встреча с Байденом, но все это сейчас отменено — правда, по-прежнему они пытаются сказать, что есть опасность нападения, и она никуда не ушла, но пластинку надо менять, я думаю, что нам надо ждать. Они тоже будут выжидать шагов России. При этом они сказали, что дверь для дипломатии остается открытой».

Америке так и не удалось убедить всех в том, что Россия нападет на Украину, несмотря на то, что информационные поводы на эту тему до сих пор имеют место в зарубежных СМИ. Но никакого нападения не случилось. Это обескуражило не только самого Зеленского, но и всю Европу, а также США.