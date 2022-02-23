Степанова оценила шансы российских юниоров выиграть эстафету на норвежском ЧМ

Линге, 23 февраля. Олимпийская чемпионка пекинских ОИ-2022 в лыжных гонках Вероника Степанова заявила, что планирует выиграть эстафету на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет.

Она отметила, что хотелось бы выиграть как можно больше гонок на норвежском первенстве мира, но надо более реалистично подходить к этому вопросу.

«Я не гадалка, но сделаю все, чтобы снова выиграть эстафету. Можете ставить на это все деньги до последней копейки. Вообще, мне хотелось бы выиграть как можно больше гонок на чемпионате мира, но мне 21 год, нужно быть реалисткой», — передает слова Степановой SVT.

Напомним, российские лыжницы завоевали золото в эстафете на зимних ОИ-2022. В составе национальной команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Россия в неофициальном медальном зачете Игр-2022 заняла девятое место с рекордным количеством наград в одной зимней Олимпиаде. В копилке национальной команды 32 медали.