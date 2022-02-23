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Пушилин не исключил мирного разрешения вопроса выхода республик Донбасса на границы
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Пушилин не исключил мирного разрешения вопроса выхода республик Донбасса на границы

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 15:28
Политика
Пушилин не исключил мирного разрешения вопроса выхода республик Донбасса на границы
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 23 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин обсудил вопрос выхода республик Донбасса на границы Донецкой и Луганской областей.

Пушилин встретился с заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. Вместе они посетили Вечный огонь в Донецке, где возложили цветы в честь Дня защитника Отечества. Также они провели пресс-конференцию, в рамках которой обсудили ситуацию в ДНР.

«Вопрос выхода республик Донбасса на границы Донецкой и Луганской областей может решиться самостоятельно, желательно мирным путем», — высказался глава республики.

Ранее Пушилин сообщил, что Министерство иностранных дел ДНР уже занимается вопросом назначения посла в России. Турчак в свою очередь заявил, что в ближайшее время планируется встреча глав МИД ДНР и РФ.

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