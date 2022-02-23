ВСУ совершили два обстрела территории ДНР запрещенными снарядами

Донецк, 23 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины дважды нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территории Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Согласно информации ведомства, подразделения украинской армии применяли при обстрелах в том числе снаряды, запрещенные Минскими соглашениями.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили бронетехнику в населенных пунктах Донбасса. Согласно данным НМ ДНР, украинские военнослужащие разместили вблизи населенных пунктов республики гаубицы и бронемашины.