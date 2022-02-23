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ВСУ совершили два обстрела территории ДНР запрещенными снарядами

Армия
ВСУ совершили два обстрела территории ДНР запрещенными снарядами
Федеральное агентство новостей

Донецк, 23 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины дважды нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территории Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Согласно информации ведомства, подразделения украинской армии применяли при обстрелах в том числе снаряды, запрещенные Минскими соглашениями.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили бронетехнику в населенных пунктах Донбасса. Согласно данным НМ ДНР, украинские военнослужащие разместили вблизи населенных пунктов республики гаубицы и бронемашины.

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