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Тайное стало явным: журналист Кот раскрыл самый главный страх президента Украины
Политика
Тайное стало явным: журналист Кот раскрыл самый главный страх президента Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден был объявить призыв резервистов, чтобы перехватить повестку. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, призыв резервистов начинается с 23 февраля. Он коснется сержантского состава, офицеров и рядовых от 18 до 60 лет. Максимальный срок службы — один год. В командовании сухопутных войск ВСУ отметили, что резервисты оперативного состава — это военные, которые освобождаются от строчной службы во время мобилизации, при этом полностью пригодны к службе в военном резерве.

Политолог Юрий Кот в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что Запад уже отдал Зеленскому приказ о начале конфликта в Донбассе, однако он, понимая, чем данная авантюра может закончиться, пытается его саботировать.

«Запад приговорил Украину на закланье и пытается любой ценой сдать ее под ответственность России, чтобы мы беспокоились об их экономике, чтобы территория, по которой бегают стаи антироссийских радикалов, стала проблемой внутри нашего общего цивилизационного русского мира. Зеленскому уже было неоднократно сказано, что он должен начать конфликт. Но Зеленский пытается петлять. С одной стоны, он выполняет приказ, потому что не выполнять он его не может, с другой — он его саботирует», — заявил он.

Тайное стало явным: в России раскрыли самый главный страх президента Украины
Федеральное агентство новостей /

Юрий Кот раскрыл самый главный страх президента Украины. По его словам, Зеленский боится, что не досидит в кресле главы государства до следующих выборов.

«Зеленский понимает, что если он не выполнит приказ, то его свергнут, а на его место поставят того, кто будет более активным — например, Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Арсена Авакова или Виталия Кличко, которые готовы выполнить указание. Призывая резервистов, Зеленский пытается перехватить повестку. Кроме того, он имитирует процесс подготовки к военным действиям, чтобы создать правильную картинку для СМИ», — резюмировал собеседник ФАН.

Признание ДНР и ЛНР Россией стало возможным из-за нездоровой политики Киева, которая может обернуться для страны печальными последствиями — развалом Украины. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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