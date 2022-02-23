Эдгард Запашный ответил иностранцам на вопрос, будет ли война после признания Россией ДНР и ЛНР

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик стало одним из важнейших событий последнего времени. Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный уверен, что именно признание Москвой республик Донбасса предотвратило большую войну, в которую Запад пытался втянуть Россию. Своим видением артист поделился в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

Мир в Донбассе и «побочный эффект». Колонка Эдгарда Запашного

Момент признания российским руководством независимости ДНР и ЛНР я застал в Испании, где сейчас нахожусь в рабочей командировке. Большинство иностранцев, которые окружают меня в эти дни, чаще всего задают один-единственный вопрос: будет война, или нет?

И я уверен, что мой ответ является истиной. После того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании этих двух республик, войны уже точно не будет. Ведь именно благодаря этому решению, на основании подписанных договоров и резолюции Совета Федерации, теперь на территории республик Донбасса могут находиться наши войска. На абсолютно законных основаниях. А там, где находится российская армия, не может быть войны. Любой здравомыслящий человек понимает, что война с Россией — это путь не только к самоуничтожению, но, возможно, и к уничтожению планеты.

Поэтому на сегодняшний день мир в Донбассе наступил. Как «побочный эффект» этого, конечно, являются очередные антироссийские санкции со стороны Запада. Но, как ответила сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева:

«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами!»

При этом, напомню, сенатор добавила, что все знают, для чего в доме существуют все эти пакеты. Полагаю, она имела в виду — для мусора.

А я, пользуясь возможностью, хочу через свою колонку поздравить всех жителей ДНР и ЛНР с тем, что теперь они находятся под мощной защитой российского государства.