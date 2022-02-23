В ОАЭ опровергли угрозу со стороны хуситов для единственной АЭС в стране

Абу-Даби, 23 февраля. Первая в арабском мире и единственная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) атомная электростанция «Барака» обеспечена хорошей защитой на случай любых угрожающих ситуаций. Об этом на фоне продолжающихся ракетных атак йеменских хуситов заявил генеральный директор Федерального управления по ядерному регулированию (FANR) Кристер Викторссон.

«Атомная электростанция спроектирована в соответствии с принципами повышенной безопасности, как физической, так и информационной. Чувствительные части электростанции хорошо защищены на случай любых событий. <…> ОАЭ в целом обладают «надежной безопасностью», — сказал он.

ОАЭ входят в арабскую коалицию, вступившую в гражданскую войну в Йемене на стороне правительства в 2015 году. В течение этого периода повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» нанесли сотни ударов по территории Саудовской Аравии посредством беспилотников и ракет, поставляемых из Ирана.

In a media briefing, FANR’s Director-General Christer Viktorsson stresses its key regulatory functions to ensure the safe operation of the Barakah Nuclear Power Plant. https://t.co/XurRMbSTBI pic.twitter.com/P3Ut7NBMF6 — FANR UAE (@FANRUAE) February 23, 2022

К 2019 году ОАЭ отстранились от участия в войне, тем самым обеспечив себе затишье, однако же 17 января 2022 года хуситы неожиданно обстреляли строительную площадку вблизи аэропорта и нефтехранилище в Абу-Даби, при этом убив трех и ранив шестерых мирных жителей. В конце января «Ансар Аллах» и вовсе заявил об обстреле Дубая. К настоящему моменту Эмираты вновь являются активной стороной конфликта, нанося авиаудары по пусковым установкам повстанцев.

Примечательно, что сами хуситы заявляли об обстреле АЭС «Барака» в 2017 году, когда еще ни один реактор не был введен в строй. В ОАЭ эти сообщения опровергли.

Assystem is supporting the development of the Barakah nuclear power plant, which will halve the Abu Dhabi' carbon emissions by 2050.



Via @arabnews: https://t.co/vj8oAZcH1r — Assystem (@Assystem) February 22, 2022

Упомянутая атомная электростанция строится по американскому проекту силами южнокорейской компании. Общая мощность запланированных четырех энергоблоков — 5600 МВт, что составляет около 25% всех энергетических потребностей Эмиратов. Сейчас в эксплуатацию введен один реактор, еще один проходит испытания, завершение которых ожидается летом 2022 года. Два оставшихся реактора планируется достроить и запустить до 2024 года.

В декабре 2018 года контрольные комиссии заявили об обнаружении пустот в бетоне на втором и третьем энергоблоках. Примечательно, что такая же проблема обнаруживалась на АЭС в самой Южной Корее.