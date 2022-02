В ОАЭ опровергли угрозу со стороны хуситов для единственной АЭС в стране

Абу-Даби, 23 февраля. Первая в арабском мире и единственная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) атомная электростанция «Барака» обеспечена хорошей защитой на случай любых угрожающих ситуаций. Об этом на фоне продолжающихся ракетных атак йеменских хуситов заявил генеральный директор Федерального управления по ядерному регулированию (FANR) Кристер Викторссон.

ОАЭ входят в арабскую коалицию, вступившую в гражданскую войну в Йемене на стороне правительства в 2015 году. В течение этого периода повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» нанесли сотни ударов по территории Саудовской Аравии посредством беспилотников и ракет, поставляемых из Ирана.

In a media briefing, FANR’s Director-General Christer Viktorsson stresses its key regulatory functions to ensure the safe operation of the Barakah Nuclear Power Plant. https://t.co/XurRMbSTBI pic.twitter.com/P3Ut7NBMF6

К 2019 году ОАЭ отстранились от участия в войне, тем самым обеспечив себе затишье, однако же 17 января 2022 года хуситы неожиданно обстреляли строительную площадку вблизи аэропорта и нефтехранилище в Абу-Даби, при этом убив трех и ранив шестерых мирных жителей. В конце января «Ансар Аллах» и вовсе заявил об обстреле Дубая. К настоящему моменту Эмираты вновь являются активной стороной конфликта, нанося авиаудары по пусковым установкам повстанцев.

Примечательно, что сами хуситы заявляли об обстреле АЭС «Барака» в 2017 году, когда еще ни один реактор не был введен в строй. В ОАЭ эти сообщения опровергли.

Assystem is supporting the development of the Barakah nuclear power plant, which will halve the Abu Dhabi' carbon emissions by 2050.



Via @arabnews: https://t.co/vj8oAZcH1r