Пушилин заявил об увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ после признания ДНР

Донецк, 23 февраля. Подразделения ВСУ усилили обстрелы территории ДНР после того, как Россия признала суверенитет республик Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что после признания независимости республики число обстрелов со стороны украинской армии лишь увеличилось.

Ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что ВСУ за 50 минут подвергли обстрелам три населенных пункта. Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что киевские силовики применяют запрещенные снаряды для ударов.