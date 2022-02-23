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Российские мусульмане поддержали решение о признании независимости республик Донбасса

Общество
Российские мусульмане поддержали решение о признании независимости республик Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Москва, 23 февраля. Представители мусульманской религии в России считают правильным решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Мусульмане поддержали решение президента России Владимира Путина признать суверенитет республик Донбасса. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

«Мы с пониманием относимся и поддерживаем принявшего единственно верное решение о признании многострадальных республик. Это справедливые требования граждан нашей страны сделать все возможное для защиты жизни детей, женщин и стариков Донбасса», — подчеркнул Гайнутдин.

Кроме того, в мусульманской организации создан штаб по оказанию поддержки эвакуированным из ЛДНР. Первую партию гуманитарного груза уже направили в Ростовскую область.

Более 70% россиян поддержали решение о признании суверенитета ЛДНР. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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