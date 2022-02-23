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Клинцевич: визит замглавы Суверенного совета Дагло в Москву укрепит диалог России с Суданом

Весь мир
Клинцевич: визит замглавы Суверенного совета Дагло в Москву укрепит диалог России с Суданом
Федеральное агентство новостей  / 

Глава Российского союза ветеранов Афганистана, политический и военный деятель Франц Клинцевич поприветствовал визит вице-президента Суверенного совета и командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммада Хамдана Дагло в Москву.

По словам экс-сенатора, запланированные с 24 февраля встречи российских и африканских высокопоставленных чиновников не только укрепят сотрудничество, но и выведут на новый уровень отношения стран, поскольку стороны намерены обсудить представляющие совместный интерес вопросы.  

«Россия никогда не отказывалась от разумного диалога ни с одной страной. В этом плане дипломатия РФ была, есть и останется абсолютно совершенной, примером для всех. Высокий профессионализм сложился исторически. Думаю, так будет в очередной раз, и мы опять услышим правильные вещи в вопросах взаимоотношения РФ с Суданом», — считает Клинцевич.

Мухаммад Хамдан Дагло считается видной фигурой в восточноафриканской стране. Благодаря его усилиям в октябре 2020 года торжественно заключили Джубинский мирный договор, а возглавляемые им Силы быстрого реагирования продолжают бороться с контрабандой и нелегальной миграцией.

В статусе первого заместителя главы Суверенного совета военный чиновник проконтролирует переходный период в Судане вплоть до проведения общенациональных выборов, запланированных на июль 2023 года. При этом Мухаммад Хамдан Дагло противостоит иностранному вмешательству и защищает суверенитет страны, что, по мнению Клинцевича, соответствует и позиции Москвы.  

«Касаемо взаимовыгодных отношений с Суданом, то Россия никогда не ставила себя выше других и всегда выходила на контакты, встречи, разговоры, находила даже в самых сложных моментах пути решения существующих проблем», — подчеркнул экс-сенатор.

Ранее стало известно, что Дагло в сопровождении министров финансов, сельского хозяйства, нефти и замглавы МИД вылетел из Хартума в Москву. Суверенный совет Судана уточнил, что в рамках обмена мнениями стороны обсудят пути развития в различных областях, а также проконсультируются по представляющим взаимный интерес вопросам.

Кроме того, Дагло незадолго до вылета сообщил о стремлении развивать отношения с Россией. По его словам, визит в Москву предвещает важные положительные сдвиги в отношениях двух стран.

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Все новости / Весь мир / Клинцевич: визит замглавы Суверенного совета Дагло в Москву укрепит диалог России с Суданом
россия судан
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