Клинцевич: визит замглавы Суверенного совета Дагло в Москву укрепит диалог России с Суданом

Глава Российского союза ветеранов Афганистана, политический и военный деятель Франц Клинцевич поприветствовал визит вице-президента Суверенного совета и командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммада Хамдана Дагло в Москву.

По словам экс-сенатора, запланированные с 24 февраля встречи российских и африканских высокопоставленных чиновников не только укрепят сотрудничество, но и выведут на новый уровень отношения стран, поскольку стороны намерены обсудить представляющие совместный интерес вопросы.

«Россия никогда не отказывалась от разумного диалога ни с одной страной. В этом плане дипломатия РФ была, есть и останется абсолютно совершенной, примером для всех. Высокий профессионализм сложился исторически. Думаю, так будет в очередной раз, и мы опять услышим правильные вещи в вопросах взаимоотношения РФ с Суданом», — считает Клинцевич.

Мухаммад Хамдан Дагло считается видной фигурой в восточноафриканской стране. Благодаря его усилиям в октябре 2020 года торжественно заключили Джубинский мирный договор, а возглавляемые им Силы быстрого реагирования продолжают бороться с контрабандой и нелегальной миграцией.

В статусе первого заместителя главы Суверенного совета военный чиновник проконтролирует переходный период в Судане вплоть до проведения общенациональных выборов, запланированных на июль 2023 года. При этом Мухаммад Хамдан Дагло противостоит иностранному вмешательству и защищает суверенитет страны, что, по мнению Клинцевича, соответствует и позиции Москвы.

«Касаемо взаимовыгодных отношений с Суданом, то Россия никогда не ставила себя выше других и всегда выходила на контакты, встречи, разговоры, находила даже в самых сложных моментах пути решения существующих проблем», — подчеркнул экс-сенатор.

Ранее стало известно, что Дагло в сопровождении министров финансов, сельского хозяйства, нефти и замглавы МИД вылетел из Хартума в Москву. Суверенный совет Судана уточнил, что в рамках обмена мнениями стороны обсудят пути развития в различных областях, а также проконсультируются по представляющим взаимный интерес вопросам.

بعون الله وتوفيقه أتوجهُ اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية لهذا البلد المهم، الذي تجمعنا معه علاقات صداقة تاريخية، نأمل من خلال هذه الزيارة المضي قدماً بالعلاقات بين السودان وروسيا إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون القائم بيننا في المجالات المختلفة. pic.twitter.com/JaNLqVnbqE — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) February 23, 2022

Кроме того, Дагло незадолго до вылета сообщил о стремлении развивать отношения с Россией. По его словам, визит в Москву предвещает важные положительные сдвиги в отношениях двух стран.