Астрологи рассказали, представительницы какого знака зодиака наиболее женственные

Выражение «Женщина должна быть женственной» можно трактовать по-разному. Но что же оно на самом деле значит, не совсем понятно. Оказывается, женственность может быть самой разной. У каждого знака зодиака она своя собственная, абсолютно неповторимая, пишет издание «Оптимист».

Козерог

Как отмечают астрологи, эта девушка — настоящая муза. Не та, которую воспевали музыканты и поэты, а та, от которой они бежали и, спрятавшись за шторой, умоляли: «Пожалуйста, не надо!». А все потому, что настоящие музы приходят только к тем, кто не только обладает талантом, но и сумел что-то за всю жизнь заработать и не потратил при этом никаких нервов.

Таких мужчин девушка-Козерог просто обожает. Она готова быть для них музой, и сил у нее для этого хватит, не переживайте.

Если не спорить с женщиной-Козерогом, она вполне может быть настоящей душкой, но, конечно же, не для всех. Только для избранных.

Водолей

С этим персонажем все намного сложнее. С одной стороны, она спортсменка, комсомолка и настоящая красавица, но вот с женственностью все странно. Этот пункт настолько переменчив, что иногда можно просто не успеть понять, когда перед вами знойная леди, а когда пацан, бегающий по гаражам и стройкам.

Единственное, что в женщине-Водолее всегда остается неизменным, это ее жажда жизни. Они всегда веселятся на полную катушку, отжигают не по-детски, так что покоя от такой дамочки не ждите. Если Водолейша вдруг затихла, осознайте, что скоро она обязательно что-то отчебучит и так, что, скорее всего, придется креститься.

Рыбы

Эти женщины — настоящие актрисы. Можно даже сказать, примы Большого театра. Их изящество, сексапильность и женственность блестящи и могут перескакать многих других.

Актриса. И не просто актриса, а настоящая прима. Это та самая девушка, которая разбирается в индустрии моды и красоты, потому что это она сама.

Но главное осознать, что все это игра. В красивой, притягательной коробке вы можете столкнуться с несколькими капканами сразу. Но иногда они могут быть приятными, поэтому многие даже рады, что так произошло.

Овен

Это настоящая амазонка. Но не та, которая не подпускает к себе мужчин. Нет, она готова быть идеальной женой, женственной, но только если вы не паразит. Равенство в семье и сексе — это про нее, но если вдруг что-то пойдет не так, то вам лучше держаться от нее подальше. Женщина-Овен — не просто прирожденная охотница и воин, она может легко убить вас, а уж потом разбираться, почему так произошло. Но ее красота порой убивает вас намного раньше.

Телец

Только не говорите женщине-Тельцу, но это — настоящая богиня. Эти дамы способны самым непостижимым образом совершать чудеса материального толка. Автомобили, квартиры, дома и драгоценности — это все про них.

Стоит понимать, что женщина-Телец, как и все богини, может как приголубить, так и низвергнуть вас в преисподнюю, поэтому не обижайте ее и не предавайте. Но есть важное уточнение: в аду по выписанной ей путевке окажется тот, кто действительно этого заслуживает. Критерии у нее простые, и она не стесняется их озвучивать, так что просто будьте внимательнее. Ах да, женственность и сексуальность у нее тоже присутствуют, но порой граничат с качествами бой-бабы.

Близнецы

Настоящая нимфетка-авантюристка, скрывающаяся за скромным образом. Это вечный пубертат, которому всегда нужен бунт. Причем он возникает в очень странное время, когда причин для него нет и не может быть от слова совсем.

Про Близнецов говорят, что у них внутри целая сумка с демонами. Эти покемоны очень скучают долго сидеть за пазухой и часто рвутся наружу, когда вы об этом даже не подозреваете.

Даже в старости дама-Близнецы может спокойно превращаться в любую из своих субличностей, будто бы забывая старую. Именно они приходят на бал в косухе, пренебрежительно относятся к традиционным и архаическим вещам и взрослому миру, а порой и наоборот. При этом женственный образ маленькой невинной девочки никак им не мешает совершать все эти безрассудства.

Рак

Это настоящая повелительница матриархата. Мать всего живого на земле. Ее забота может доходить до безумия. За свое дите она легко может убить.

При этом женственные повадки у данного представителя знака порой могут быть эталонными, но некоторые могут видеть в ней только ведьму и терминатора. Если вам повезло и Рак выбрала вас, то вас можно поздравить. Лучшего ангела-хранителя и защитника в лице женщины вы не найдете. Но не забывайте, что важно обязательно слушаться даму-Рака и надевать шапку, когда она велит, иначе — пеняйте на себя.

Лев

Тут мало кто может усомниться, но перед вами — настоящая королева. Ее женственность поистине высокопарна. Везде, где она появляется, остальные представительницы прекрасного пола блекнут. Но так зачастую думает как раз именно сама Львица и своим поведением поддерживает эту установку.

Такое поведение можно оправдать, ведь достоинств у данного знака хватает. Львицы не только восседают на троне, эффектно закинув нога на ногу, но и умело управляют страной и своими подданными, которые, к слову, иногда добровольно сами ложатся к ней в ноги. Увлекается другими мужчинами она так же быстро, как и остывает к прежним, это больно, поэтому несколько раз подумайте, прежде чем класть голову на эшафот перед ней.

Дева

Эта женщина по-настоящему мудра. Многие завидуют ее рассудительности, способности все разложить по полочкам и выдать на-гора.

Дева не будет бросаться в новомодные веяния, не будет следовать слепым убеждениям. Она прекрасно знает, что работает, а что нет. Обмануть ее невозможно, она даст вам самый лучший совет и параллельно соблазнит так, что вы вряд ли захотите уходить от такой дамы. А ее шпионские навыки и поистине феноменальная память делают ее неповторимой в своем роде и при этом очень опасной. Но если вы ей понравились, единственное, что вас может ожидать, вы попадете в ее паутину и останетесь там надолго.

Весы

Настоящая тургеневская барышня — это она. Нежное и трепетное создание, умная, начитанная. Она будет читать вам стихи или петь песни.

Хрупкая и кокетливая. Ее обязательно нужно защищать от злого, материального мира, иначе она не справится. Правда, есть у нее еще один замечательный плюс. Ей удается создать свой неповторимый мир, где можно обитать и вам, только если вы ей понравились, а это порой очень сложно.

Скорпион

Роковая красотка, испепеляющая всех вокруг своей сексуальностью и хищной походкой. В ней умело сочетаются и женственность, и дикая, порой агрессивная манера общаться или делать что-то другое.

В Скорпионшах намешаны все те качества, которые приписывают женщинам, причем как плохие, так и хорошие. Если сказать совсем проще, то это убийственная женственность. Она легко вас испепелит, но если вы к этому готовы, то вам точно понравится.

Стрелец

Прекрасных представительниц этого знака можно смело назвать куртизанками. В ее понимании женственность — это нечто полезное. Она умело может пользоваться этим скиллом, когда ей это нужно.

Рыбы, Львицы и Раки стоят в стороне, когда в дело включается Стрелец. При этом навык суперженственности женщины-Cтрельцы используют не всегда, у них и других умений 80 левела хватает.

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