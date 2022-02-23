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Пушилин назвал оставшуюся часть Украины террористическим государством

Армия
Пушилин назвал оставшуюся часть Украины террористическим государством
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 23 февраля. Оставшаяся часть Украины для жителей Донбасса является террористическим государством, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выступая на пресс-конференции совместно с заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.

Он также обратил внимание на то, что в ДНР сохраняется угроза терактов, так как спящие ячейки украинских диверсантов обнаруживаются каждый день.

Ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ нанесли удар по двум населенным пунктам ДНР. Огонь велся с применением минометов калибра 120 миллиметров. Всего было выпущено порядка 30 мин.

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