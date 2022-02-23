Турчак усомнился в возможности договориться с Киевом по Донбассу мирным путем

Москва, 23 февраля. Заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак сомневается, что с Киевом можно достичь мирных договоренностей по Донбассу.

По его словам, с нынешней украинской властью выстроить мирный диалог во вопросу Донбасса крайне проблематично.

Ранее сообщалось, что Турчак приехал в прифронтовую зону в Донецке. Он принял участие в памятных мероприятиях у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс». Вместе с сенатором Александром Карелиным и главой ДНР Денисом Пушилиным он возложил цветы к Вечному огню.