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Турчак усомнился в возможности договориться с Киевом по Донбассу мирным путем

Политика
Турчак усомнился в возможности договориться с Киевом по Донбассу мирным путем
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 23 февраля. Заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак сомневается, что с Киевом можно достичь мирных договоренностей по Донбассу.

По его словам, с нынешней украинской властью выстроить мирный диалог во вопросу Донбасса крайне проблематично.

Ранее сообщалось, что Турчак приехал в прифронтовую зону в Донецке. Он принял участие в памятных мероприятиях у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс». Вместе с сенатором Александром Карелиным и главой ДНР Денисом Пушилиным он возложил цветы к Вечному огню.

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