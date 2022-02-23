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Дочь Константина Меладзе рассказала об аутизме брата

Шоу-бизнес
Дочь Константина Меладзе рассказала об аутизме брата
instagram.com  /  @meladzemusic

Москва, 23 февраля. Младшая дочь композитора Константина Меладзе Лия рассказала о неизлечимом заболевании брата.

Первый брак Меладзе с Яной Сумм подарил бывшим супругам троих детей. Одному из наследников еще в раннем детстве диагностировали болезнь, которая шокировала родителей.

До трех лет супружеская пара не подозревала, что их сын страдает аутизмом. Когда у ребенка случился регресс, мать мальчика не опустила руки и начала всячески с ним заниматься, чтобы скорректировать заболевание. Меладзе использовал свои связи и возможности, чтобы показать наследника лучшим докторам, пишет «Вечерняя Москва».

«Иногда это горе, а в каком-то моменте — счастье. Мы все его очень любим, он хороший мальчик, любвеобильный, эмоциональный. Нам очень повезло, что мы можем нанять ему няню, открыть специальный центр, чтобы Валерка там учился», — рассказала об болезни брата Лия в своем первом интервью в шоу «ЖВЛ».

18-летняя девушка призналась, что родители особенных детей сталкиваются со страхом и беспомощностью перед горем. Лия заявила, что общество неохотно принимает таких детей, но когда у ребенка появляются первые успехи, то просыпается надежда и вера.

Лия Меладзе также рассказала, что всегда росла в любви и заботе. Родители делали все, чтобы наследница была счастлива. Новость о разводе музыканта со своей первой женой повергла ее в шок.

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