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Политолог Баширов объяснил, какого сценария хочет избежать Россия в Донбассе

Политика
Политолог Баширов объяснил, какого сценария хочет избежать Россия в Донбассе
Prt Scr youtube.com  /  Радио Sputnik

Одобрение права на оказание военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам позволит России полностью контролировать ситуацию в Донбассе, не допуская жертв среди мирного населения. Так считает политический аналитик Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью ФАН.

«Россия действовала в правовой области. И это очень важно для соблюдения международных норм. Мы понимаем, что в Донбассе развивается самый критический сценарий и украинские войска собираются вводить тяжелую технику в города. И, соответственно, все эти бои будут приводить к разрушениям и гибели тысяч людей. Вот этого ужасного сценария и хочет избежать Россия. Но для того, чтобы у нас были юридические основания оказывать военно-техническую помощь вооруженным силам республик, нужно было пройти эту юридическую процедуру. Вот откуда появляется эта история с признанием», — объяснил политолог.

Собеседник ФАН напомнил об интерактивной карте помощи, на которой россияне отмечают адреса, где готовы бесплатно принять у себя людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Речь идет о проекте медиаохолдинга RT под названием «Дом». Но политолог подчеркивает, что покинули опасный Донбасс всего 100 тысяч человек, а миллионы людей там остались.

Политолог Баширов рассказа, какого сценария хочет избежать Россия в Донбассе
Пресс- служба МЧС по Ростовской области /

«Сейчас первая задача обеспечить безопасность людей — мирных жителей. Сейчас многие говорят, что беженцы выезжают оттуда, но там живет еще около четырех миллионов человек. А беженцев всего около 100 тысяч. То есть под угрозой все оставшиеся люди. При этом мы знаем, что в составе вооруженных сил Украины работают так называемые нацбаты, которые отличались такой звериной жестокостью в 2014–2015 годах. И это еще непременно станет предметом отдельного судебного процесса или серии судебных процессов», — отметил Марат Баширов.

Политолог Баширов рассказа, какого сценария хочет избежать Россия в Донбассе
Pr Scr youtube.com /

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно. 

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Все новости / Политика / Политолог Баширов объяснил, какого сценария хочет избежать Россия в Донбассе
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