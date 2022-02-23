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Пушилин: МИД ДНР уже занимается назначением посла в России

Политика
Пушилин: МИД ДНР уже занимается назначением посла в России
Новостное агентство «Харьков».  /  Наталья Макеева

Донецк, 23 февраля. Министерство иностранных дел ДНР уже занимается вопросом назначения посла в России. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

Пушилин встретился с зампредседателя Совфеда Андреем Турчаком. В рамках совместной пресс-конференции он сообщил, что ДНР готовит назначение своего посла в РФ. Турчак в свою очередь заявил, что в ближайшее время планируется встреча глав МИД ДНР и России.

Ранее стало известно, что американский видеохостинг YouTube заблокировал официальный канал Дениса Пушилина. Если попытаться зайти на страницу, то на экране появится надпись: «Аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества».

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