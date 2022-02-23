Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 15:43
15:41
Экономика
Хазин расшифровал фатальную для Европы суть слов Путина о разрыве отношений с Западом
15:40
Общество
Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев назвал главные переломные моменты 2022 года
15:39
Происшествия
Мужчина украл банковскую карту у школьницы в Екатеринбурге
15:38
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения военного вертолета на северо-западе Венесуэлы
15:35
Политика
МИД Франции напомнил о существовании «нормандского формата» по ситуации на Украине
15:32
Весь мир
Археологи обнаружили в Иордании святилище возрастом 9000 лет
15:30
Спорт
Степанова оценила шансы российских юниоров выиграть эстафету на норвежском ЧМ
15:30
Политика
Рекордсмен по санкциям. Пресс-служба Пригожина ответила на вопросы о внесении его в список санкций ЕС
15:29
Политика
Троеточие, а не точка: политолог Данилов о будущем российско-украинских отношений
15:28
Политика
Пушилин не исключил мирного разрешения вопроса выхода республик Донбасса на границы
Все новости

Глава МИД ФРГ Бербок указала на возможность ужесточения согласованных санкций ЕС против РФ

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 14:56
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок указала на возможность ужесточения согласованных санкций ЕС против РФ
wikipedia.org  /  Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

Берлин, 23 февраля. Согласованный пакет антироссийских ограничений Европейского союза может быть ужесточен. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По словам главы внешнеполитического ведомства, произойти это может «в любой момент». Бербок отметила, что Берлин готов к негативным последствиям санкционной политики против России. Речь идет об экономической сфере, указала глава министерства.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Китая отреагировало на волну западных санкций в отношении Российской Федерации. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Пекин выступает против любых односторонних ограничений в отношении Москвы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД ФРГ Бербок указала на возможность ужесточения согласованных санкций ЕС против РФ
фрг германия Бербок
Комментировать