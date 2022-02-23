Глава МИД ФРГ Бербок указала на возможность ужесточения согласованных санкций ЕС против РФ

Берлин, 23 февраля. Согласованный пакет антироссийских ограничений Европейского союза может быть ужесточен. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По словам главы внешнеполитического ведомства, произойти это может «в любой момент». Бербок отметила, что Берлин готов к негативным последствиям санкционной политики против России. Речь идет об экономической сфере, указала глава министерства.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Китая отреагировало на волну западных санкций в отношении Российской Федерации. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Пекин выступает против любых односторонних ограничений в отношении Москвы.