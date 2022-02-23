Пушилин заявил о готовности ВСУ перейти в наступление в любой момент

Донецк, 23 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины готовы в любой момент начать наступательную операцию в Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В ходе совместной пресс-конференции с заместителем председателя Совета Федерации РФ Андреем Турчаком руководитель ДНР отметил, что бойцы ВСУ настроены агрессивно.

Ранее сообщалось, что мобилизация в ДНР коснулась чиновников и депутатов. По словам Пушилина, на сегодняшний день на службу призывают даже сотрудников органов государственной власти и членов парламента.