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Бойцовский характер у них в крови: Барецкий поддержал независимость ДНР и ЛНР
Политика
Бойцовский характер у них в крови: Барецкий поддержал независимость ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей  /  ФАН

Донбасс заслужил независимость благодаря мужеству его защитников. Об этом в интервью ФАН заявил шоумен Станислав Барецкий.

Ранее Донецкая и Луганская народные республики были признаны в качестве независимых государств Российской Федерацией, Венесуэлой, Кубой, Сирией и Никарагуа.

«Я всегда восхищался тем, как ДНР и ЛНР в одиночку противостояли украинским оккупантам, — заявил Барецкий. — Для меня эти две маленькие, но гордые республики являются воплощением Давида, с пращей вышедшего против могучего Голиафа и нанесшего тому смертельную рану. За почти восемь лет существования они добились того, что укробандеровцы стали бояться даже высунуть голову из своих окопов!»

Собеседник ФАН напомнил, что он сам находится в репрессионном списке сайта «Миротворец», созданного «специально для того, чтобы поражать в правах русских патриотов».

«Бойцовский характер у них в крови»: Барецкий поддержал независимость ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей / wikipedia.org / Myrotvorets - https://psb4ukr.org / CC BY-SA 4.0 / Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

«Я полагаю, что это связано не только с тем, что я публично поддерживаю ДНР и ЛНР, но и с моим происхождением, — считает Барецкий. — Дело в том, что мои предки по мужской линии жили в Донбассе и трудились на местных угольных шахтах. Это были сильные, большие и мужественные парни — таких там большинство! И вот, оказалось, что, помимо стахановских подвигов, им не чужды подвиги военные! Бойцовский характер у них в крови — и я горжусь тем, что мои деды — одни из таких людей».

Ранее политолог Вородин вспомнил о судьбе украинского проекта 100-летней давности.

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Все новости / Политика / Бойцовский характер у них в крови: Барецкий поддержал независимость ДНР и ЛНР
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