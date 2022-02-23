Песков подтвердил, что Путин созвонится с Эрдоганом 23 февраля

Москва, 23 февраля. Президент России Владимир Путин проведет телефонную беседу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Предположительно, стороны обсудят украинский вопрос. Тема получила новый виток актуальности после решения Москвы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может делать выбор между Российской Федерацией или Украиной на фоне ситуации в Донбассе. По его словам, Анкара выступает за дипломатическое разрешение вопроса и не намерена прекращать отношения с обеими странами.