Решение о признании независимости ЛНР и ДНР поддержали 73% россиян

Москва, 23 февраля. Большая часть населения России поддерживает решение президента Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. На это указали результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно полученными ВЦИОМ данным, решение о признании независимости ЛНР и ДНР поддерживают 73% россиян, что составляет три четверти от общего числа опрошенных. Скорее не поддерживают это решение 16% респондентов, еще 11% участников исследования затруднились ответить на вопрос.

Аналитики отметили, что подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Луганской и Донецкой народными республики поддержали 78% респондентов. Скорее не поддерживают это решение 14% опрошенных.

Президент России Владимир Путин выступил за признание независимости ЛНР и ДНР 21 февраля в ходе своего телевизионного обращения к нации. Отмечается, что до этого глава государства обсудил данный вопрос с участниками внеочередного заседания Совета безопасности РФ.