Врач-онколог Филимонов заявил об упущенном времени при лечении тяжелобольной Заворотнюк

Москва, 23 февраля. Онколог Владимир Филимонов прокомментировал симптомы онкологического заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк, которые проявились до официальной постановки диагноза.

Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием на протяжении нескольких лет. По неподтвержденной информации, у актрисы рак головного мозга. Семья заслуженной артистки России никак не комментирует диагноз, но дочь Анна не исключает проблемы со здоровьем у ее звездной матери.

Гример, которая работала с Заворотнюк, призналась, что заметила симптомы страшной болезни еще десять лет назад. Филимонов заявил, что время на лечение тяжелобольной актрисы действительно могло быть упущено.

«Это так называемый синдром малых признаков. Они могут говорить об онкологии», — объяснил врач в разговоре с PopCornNews.

По словам гримера, артистка часто падала в обмороки, приходила на съемки опухшая, а ее шея иногда напоминала «печеное яблоко». Тогда на тревожные симптомы никто не обращал внимания. Онколог считает, что увеличить шансы на выздоровление до 95% могла бы ранняя диагностика.

Общее состояние онкобольной Заворотнюк заметно ухудшилось в середине декабря 2021 года. Об этом ранее заявила астролог Ада Комракова.