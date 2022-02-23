Посол РФ в Берлине Нечаев сожалеет о решении ФРГ приостановить «СП-2»

Берлин, 23 февраля. Решение немецких властей приостановить сертификацию российского газопровода «СП-2» вызвано давлением со стороны «заокенаских коллег». К такому выводу пришел посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

По его словам, до этого немецкое правительство обращало внимание на то, что «Северный поток — 2» играет лишь коммерческую роль. Нечаев напомнил, что Берлин не сомневался в отсутствии связи газопровода с политической жизнью на мировой арене.

«Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее сообщалось, что процесс сертификации газопровода «СП-2» остановлен Министерством экономики и энергетики Германии. Об этом заявило издание Spiegel.