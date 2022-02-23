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Эксперт РИСИ Неменский: один нюанс речи Путина испортил радость Киева из-за Минска-2

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 14:43
Политика
Эксперт РИСИ Неменский: один нюанс речи Путина испортил радость Киева из-за Минска-2
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 23 февраля. Представители высшего руководства Украины поначалу было обрадовались признанию ЛДНР, но достаточно быстро опомнились и сильно загрустили.

Дело в том, что украинские политики первого звена сначала услышали в речи российского президента только тезис о признании республик Донбасса. Они посчитали, что их таким образом избавили от необходимости выполнять условия Минских соглашений и вздохнули с облегчением. Однако праздник на Банковой очень быстро закончился, когда кто-то из советников Зеленского вдумчиво прослушал речь Владимира Путина и понял, что она почти и не затрагивала вопрос Донбасса. Заявление о признании ЛДНР прозвучало лишь вначале, после чего разговор пошел уже об Украине в целом. Этот важный нюанс и выбил Зеленского с его приближенными из колеи. Они осознали, что Донбасс — это только начало.

Таким мнением с гостями политического шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, подчеркнув, что ситуация с признанием ЛДНР во многом напоминает историю с Мюнхенской речью Владимира Путина. Тогда слова российского президента услышали все, но многие до сих пор толком не поняли, насколько серьезной она была и к каким последствиям привела и еще приведет в будущем. Особенно это касается так называемых западных партнеров. Недавнее выступление президента РФ тоже многие до сих пор не услышали по-настоящему, сконцентрировав внимание лишь на признании ЛНР и ДНР. А ведь озвученное послание было намного глубже и шире, чего все никак не увидят западные партнеры Киева, судя по их реакции.

Эксперт РИСИ Неменский: один нюанс речи Путина испортил радость Киева из-за Минска-2
Федеральное агентство новостей /

«Вообще эта речь была посвящена не республикам Донбасса. Они упоминались лишь в начале и в конце, но в общем эта речь была посвящена не ЛДНР. Это был лишь повод. Но этого почему-то не замечают. В Киеве вообще сначала обрадовались такой перспективе — говорили, что вот, сейчас Россия закроет Минские соглашения, официально введет войска, против РФ введут новые санкции, нас никто мучать Минском не будет и так далее. Сейчас же в Киеве совсем не радуются. Один важнейший нюанс речи Путина испортил радость Киева из-за Минска-2. Там осознали, что речь президента РФ была посвящена не ситуации в Донбассе, а ситуации на Украине в целом, и признанием республик все упомянутые им проблемы с Украиной ни в коей мере не решаются. На самом деле мы видим, как Россия сейчас радикально меняет внешнеполитическую идентичность и свою оценку политики на постсоветском пространстве», — объяснил истинную суть слов президента Неменский.

Эксперт напомнил, что в ситуации с Украиной Россия усматривает множество проблем вроде этноцида русскоязычного населения, создания проекта «Анти-Россия» или угрозы появления у соседей ядерного оружия. Со всеми этими проблемами Москва намерена разобраться любыми методами, что и пугает украинский режим больше всего. Зеленского не избавили от необходимости выполнять Минские договоренности. Ему доступно объяснили, что Донбасс — только начало процесса радикальной трансформации Украины.

Ранее представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Родион Мирошник объяснил, с какого момента одно неверное движение Зеленского может привести к гибели Украины.

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