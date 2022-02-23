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Американист объяснил, что стоит за словами Трампа о «гениальном» плане Путина по Украине

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 15:11
Политика
Американист объяснил, что стоит за словами Трампа о «гениальном» плане Путина по Украине
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

45-ый президент США Дональд Трамп назвал гениальным и очень разумным решение о признании независимости ЛДНР. Об этом он заявил в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show. При этом известный американист Рафаэль Ордуханян в интервью ФАН заявил, что все это не имеет ничего реального с действительностью.

«Что из себя в принципе представляет эта концепция: с одной стороны, упрощает восприятие ситуации в США, с другой — настораживает и немного пугает. Там сейчас промежуточные выборы в конгресс в 2022 году, запал пошел на 2024-ый год, и все, что сейчас будут говорить Байден и его камарилья вокруг — все будет негативно восприниматься Трампом. Если бы Байден сказал, что это гениальный ход, поверьте мне — Трамп сказал бы совершенно противоположное», — говорит Ордуханян.

Подобные демарши — неожиданные и спонтанные, по мнению эксперта, надо всегда рассматривать исключительно в контексте внутриполитической повестки США, поэтому никаких иллюзий быть не должно, а тем более эйфории по поводу того, что экс-президент США положительно оценил действия российского лидера.

«Это не наш человек, у нас среди политической элиты друзей нет, давайте запомним это раз и навсегда. Воспринимать подобные вещи надо спокойно, с достоинством, а самое главное — никаких иллюзий. Сегодня он говорит одно, завтра опять вводит санкции и начинает «пулять» Томагавками, поэтому продолжаем следить за подковерной борьбой «бульдогов», а самое главное — помним, что все, о чем говорят демократы, будет подвергаться сомнению и критике республиканцев и консерваторов и наоборот. При этом в уме держим — это не имеет к нам никакого отношения, к политической логике и профессиональным вещам».

По мнению Ордуханяна, сейчас в США идет борьба между двумя башнями. И пока они не передерутся и не «перегрызут друг другу горла в 2024 году», подобные демарши будут постоянно происходить. Эксперт уверен, что главное — правильно анализировать и спокойно относиться ко всему. Кроме того, он высказал свою позицию по тому, что якобы на признание Россией ЛДНР Запад отреагировал довольно мягко.

«Нет, я не согласен с этим, и вообще меня подобная риторика удивляет. А слышу я это от уважаемых людей, экспертов. Давайте не расслабляться. У нас немножко эйфория появилась, и она обоснованная — это все понятно. Но давайте не будем все на ведомство [Сергея] Шойгу сваливать. У нас огромный ком работы».

Эксперт говорит, что пока мы проигрываем информационную повестку. Необходимо понимать, что сейчас мы имеем дело с непредсказуемой плеядой новолибералов, новополитиков в Европе. Мы к ним не подобрали ключ.

«Как можно работать с этими Джонсонами, Трассами, Шольцами и другими? Мы пока еще не знаем, потому что не выстроили нашу информационную политику в отношении них. Пока они контролируют информационное пространство. Посмотрите Bloomberg, CNBC — там ни одной нет позиции, за которую ратуем мы. До сих пор не донесена трагедия Донбасса. Они даже говорят о том, что мы депортируем людей с Донбасса».

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