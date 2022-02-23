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Ксения Собчак анонсировала собственный вебинар после разоблачения инфоцыган

Шоу-бизнес
Ксения Собчак анонсировала собственный вебинар после разоблачения инфоцыган
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Москва, 23 февраля. Телеведущая Ксения Собчак запустила авторские онлайн-курсы по коммуникациям. Решение журналистки кажется необычным после ее расследования работы интернет-коучей.

Собчак привлекла к себе внимание в конце 2021 года, когда выпустила фильм про онлайн-тренеров, продающих «воздух». Вскоре она опубликовала интервью с Еленой Блиновской, автором курсов, в которых та учит клиентов исполнять желания.

Однако уже в феврале звезда решила сама примкнуть к интернет-коучам и анонсировала старт собственного вебинара. Баннер появился в Instagram-аккаунте журналистки.

Ксения Собчак анонсировала собственный вебинар после разоблачения инфоцыган
Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Собчак уверяет, что регистрация на онлайн-курсы бесплатная. Тем не менее, ее решение выглядит противоречиво, ведь еще недавно она вступала в дебаты с коучами, которых называла инфоцыганами. По словам Собчак, она планирует не только провести семинар, но и пригласить 50 участников в Москву, где встретится с ними офлайн.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова отреагировала на свое разоблачение в проекте Собчак. Артистку возмутили обвинения журналистки в попытках нажиться на подписчиках с помощью курсов по похудению. Однако Чехова заверила, что не планирует развязывать скандал с Собчак из-за своей репутации.

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