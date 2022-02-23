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České noviny: российский посол в Чехии вызван в МИД страны для консультаций

Политика
České noviny: российский посол в Чехии вызван в МИД страны для консультаций
wikipedia.org  /  Daniel Baranek / CC BY-SA 3.0

Прага, 23 февраля. Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в Министерство иностранных дел Чехии для объяснения позиции Москвы по украинскому вопросу, сообщило местное издание České noviny.

По имеющимся данным, встреча между дипломатами продолжалась немногим менее получаса. Российское посольство пока не прокомментировало визит Змеевского в МИД Чехии.

«Посол РФ в Праге Александр Змеевский в среду был приглашен в МИД Чехии для объяснения позиции России по ситуации на Украине. Посла РФ принял замглавы МИД Мартин Смолек, встреча продолжалась около 25 минут», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Москва признала суверенитет ДНР и ЛНР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил жителей этих регионов, что они могут рассчитывать на протекцию Кремля.

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украина посол чехия
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