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«Русский дом» поздравил центральноафриканцев с Днем защитника ЦАР

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 14:46
Весь мир
«Русский дом» поздравил центральноафриканцев с Днем защитника ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 23 февраля. Жители Центральноафриканской Республики отпраздновали День защитника ЦАР.

Церемония поздравления военнослужащих, обеспечивших безопасность мирного населения, прошла возле памятника российским специалистам и солдатам национальной армии. Граждане поблагодарили соотечественников и их союзников за спасение страны и победу над основными силами конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«Русский дом» поздравил центральноафриканцев с Днем защитника ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также центральноафриканцы выразили поддержку жителям Донбасса и поддержали решение президента РФ Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР. Празднование посетил начальник представительства Министерства обороны РФ в Центральноафриканской Республике, генерал-майор Анвар Галимуллин.

«Русский дом» поздравил центральноафриканцев с Днем защитника ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Совместно с сотрудниками Русского дома офицер провел ряд мероприятий для местных студентов.

«Сегодня прошел ровно год с того момента, как национальная армия ЦАР (FACA) освободила от боевиков транспортный коридор Банги — Белоко. В разгар вооруженного кризиса радикалы перекрыли грузовые пути, что привело страну к масштабному экономическому кризису.

Но уже 23 февраля 2021 года правительственные войска изгнали преступников, и стратегическая трасса снова стала доступна для автоколонн. Именно этот день изменил нашу историю. Бойцы FACA перешли в наступление и начали активную фазу борьбы с бандитами», — написано в материале издания Radio Lengo Songo.

Также корреспонденты поблагодарили российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Отечественные специалисты качественно обучили армию, полицию, жандармерию и сотрудников пограничных служб.

«Русский дом» поздравил центральноафриканцев с Днем защитника ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Тренировки с россиянами дали силовым структурам ЦАР возможность защитить соотечественников и вернуть мир. Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера признал ДНР и ЛНР независимыми республиками.

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