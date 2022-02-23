«Русский дом» поздравил центральноафриканцев с Днем защитника ЦАР

Банги, 23 февраля. Жители Центральноафриканской Республики отпраздновали День защитника ЦАР.

Церемония поздравления военнослужащих, обеспечивших безопасность мирного населения, прошла возле памятника российским специалистам и солдатам национальной армии. Граждане поблагодарили соотечественников и их союзников за спасение страны и победу над основными силами конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также центральноафриканцы выразили поддержку жителям Донбасса и поддержали решение президента РФ Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР. Празднование посетил начальник представительства Министерства обороны РФ в Центральноафриканской Республике, генерал-майор Анвар Галимуллин.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Совместно с сотрудниками Русского дома офицер провел ряд мероприятий для местных студентов.

«Сегодня прошел ровно год с того момента, как национальная армия ЦАР (FACA) освободила от боевиков транспортный коридор Банги — Белоко. В разгар вооруженного кризиса радикалы перекрыли грузовые пути, что привело страну к масштабному экономическому кризису. Но уже 23 февраля 2021 года правительственные войска изгнали преступников, и стратегическая трасса снова стала доступна для автоколонн. Именно этот день изменил нашу историю. Бойцы FACA перешли в наступление и начали активную фазу борьбы с бандитами», — написано в материале издания Radio Lengo Songo.

Il y a un an, un important corridor de transport Bangui- Garoua-Boulai a été libéré par les forces de défense de la RCA.



Nous sommes reconnaissants à nos braves soldats pour les efforts considérables qu'ils ont déployés.

Bravo les FACA ! pic.twitter.com/PcLHXu2vz1 — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) February 22, 2022

Также корреспонденты поблагодарили российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Отечественные специалисты качественно обучили армию, полицию, жандармерию и сотрудников пограничных служб.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Тренировки с россиянами дали силовым структурам ЦАР возможность защитить соотечественников и вернуть мир. Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера признал ДНР и ЛНР независимыми республиками.