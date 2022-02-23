Прощание с Борисом Невзоровым не состоится в его родном Малом театре

Москва, 23 февраля. Директор Малого театра Тамара Михайлова объяснила, почему прощание с народным артистом России Борисом Невзоровым не может пройти в стенах учреждения культуры, в котором он работал много лет.

Невзоров скончался 18 февраля от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. В связи с этим прощание с артистом состоится при закрытом гробе, а гражданская панихида пройдет в Церемониальном зале №1 «Похоронный дом Троекурово».

«Театр очень скорбит. Смерть Бориса Георгиевича для нас была неожиданной. Он играл до последнего. Но есть протокол Роспотребнадзора, по которому мы не можем прощаться в театре», — сообщила Михайлова в разговоре с kp.ru.

Представители ритуальной конторы же заявили, что никакого протокола на эту тему не существует. По заявлению организации, Малый театр принял такое решение самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным Невзорова. По мнению главы государства, актер был талантлив и предан своему любимому делу.