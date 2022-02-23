Медведев ругался матом по ходу матча с Пэром на турнире в Акапулько

Акапулько, 23 февраля. Вторая ракетка мира Даниил Медведев кричал матом по ходу матча с французом Бенуа Пэром. В первом круге турнира в Акапулько россиянин выиграл 6:3, 6:4.

Во втором сете российский теннисист уступал 3:4 с брейком. В этот момент он дошел до брейк-пойнта, однако с приема пробил в сетку. В следующем розыгрыше финалист Australian Open — 2022 также не смог принять подачу и нецензурно выругался. Вторая ракетка мира был недоволен тем, что у французского соперника все подачи попадали в линию.

Французский теннисист не уступал Медведеву в эмоциональном плане и во втором сете порвал футболку на своей груди. Главный арбитр встречи не разрешил французу продолжить игру в таком виде. Тогда Пэр полностью порвал футболку и ушел в подтрибунное помещение за новой.

В результате Медведев победил Пэра со счетом 6:3, 6:4. Следующим соперником россиянина будет испанец Пабло Андухар.